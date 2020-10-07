Nike, ilk espor içerikli reklamını yayınladı

Espor sektörü geçtiğimiz senelerden itibaren hızlıca yükselişe geçti. Şu sıralarda da devam eden League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası milyonları bu sektöre kilitlemiş durumda.

Bu denli büyük bir sektörün popüler olan kesimi çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Her ne kadar esporcular genç nesil tarafından örnek alınsa da bu meslekte de ilerleyen zamanlarda yaşam tarzından dolayı hem zihinsel hem de fiziksel sorunlar oluşabiliyor.

Nike’ın ilk espor içerikli reklamı özel bir esporcu antrenmanına sahne oluyor. Bu reklamda Çin Ligi LPL efsanelerinden Uzi ve onun spor hocası NXT oyuncuları tam potansiyeline ulaştırmak için bir dizi hareket yaptırıyor. Bu reklam filmi ilk olarak 2020 Dünya Şampiyonası’nın gerçekleştirildiği Çin’de yayımlanmış durumda.





Reklam yapımcısı Wieden+Kennedy Shanghai’ın video ile ilgili düşünceleri şu şekilde:

“Bizim amacımız oyunculara dur durak bilmeyen heyecana sahip bir reklam filmi ile ilham vermek. Onlara nutuk çekmek istemiyoruz. Ayrıca çoğu insan da kendilerine spor yapmaları gerektiğinin söylenmesinden hoşlanmaz. Fakat esporcular inanılmaz rekabetçi. Bazı oyuncular haftanın altı günü 16 saat oyun oynuyor. Bu onların vücutları için çok zararlı olabilir. Biz, vücutlarının ve zihinlerinin gelişiminin oyunlarını da bir üst seviyeye çıkaracağına inanıyoruz.”

“Oyuncuların beyinleri gün boyu uyaranlarla bombardımana tutuluyor. Bu yüzden onları ya şaşırtmamız ya da kaybetmemiz gerekiyor.”

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