2019 FIBA Dünya Kupası B Grubu maçında Nijerya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Nijerya, ilk maçında Rusya'ya 82-77 mağlup olurken Arjantin ise Kore'yi 95-69 ile geçmişti.

Ike Diogu, Al-Farouq Aminu, Ekpe Udoh, Chimezie Metu, Josh Okogie gibi NBA patentli oyuncularıyla turnuvaya gelen Nijerya, ikinci maçında da istediği sonucu alamayarak Arjantin'e 94-81 mağlup oldu.

Arjantin'de 39 yaşındaki Luis Scola 23 sayı, 10 ribaunt ile maça damga vururken Patricio Garino 17, Facundo Campazzo ise 14 sayıyla tecrübeli oyuncuya eşlik ettiler.

NBA'de Minnesota Timberwolves forması giyen Josh Okogie 18 sayıyla Nijerya'nın en skorer ismi olurken Jordan Nwora 12, Nnamdi Vincent 11 sayı üretti.