Nijeryalı futbolcu Samuel Kalu, antrenmanda bayıldı!

Afrika Uluslar Kupası'ndaki ilk maçında bu akşam B Grubu'nda Burundi ile karşılaşacak olan Nijerya Milli Takımı'nda yürekler ağızlara geldi. Takımın Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Samuel Kalu, antrenmanda fenalaşarak yere yığıldı. İlk etapta kalp krizi geçirdiği zannedilen 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili rahatlatan açıklama ise Nijerya Futbol Federasyonu'ndan geldi.

Federasyonun basın sözcüsü Ademola Olajire, "Samuel'in durumu şu anda stabil. Kendisi bazı testlerden geçmesi için hastaneye kaldırıldı. Bize verilen bilgide hiçbir sıkıntısının olmadığı, yalnızca susuz kaldığı belirtildi." ifadelerini kullandı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'nun formasını giyen genç futbolcunun turnuvada süre alıp almayacağı ise merak konusu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler