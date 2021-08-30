Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda okçuluk branşında erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu, gümüş madalya elde etti.

Yumenoshima Park’ta yapılan okçuluk müsabakalarında Nihat, finalde olimpiyat ve dünya rekortmeni Çek sporcu David Drahoninsky ile karşılaştı.

Son sete 116-114 geride giren Nihat, final atışlarının ilkinde 124-123 öne geçti. Nihat, sonraki iki atışında 9 ve 10 puanlık isabet bulan Çek sporcuya, 8 ve 9 puanla karşılık verince altın madalyayı kıl payı kaçırarak maçı 142-141 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

Çek sporcu David Drahoninsky, 142 puanlık atışıyla kendine ait paralimpik oyunlar rekorunu da egale etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da müsabakayı takip etti.



