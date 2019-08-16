Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası’na konuk olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yöneticilerinin sorularını cevapladı. Yeni Kulüp Lisans Talimatı ile kulüplerin artık eskisi gibi hesapsız işler yapamayacağının altını çizen Özdemir, yabancı sınırı hakkında da görüşlerini aktardı:

Artık TFF olarak bu işin takipçisiyiz ve UEFA’ya fırsat vermeden varsa eğer gerekli cezaları ihtardan başlamak üzere, para cezası, kadro cezası, bırakın bunları, puan silmeye kadar çok önemli cezaların olacağı bir talimatnameyi yayınladık ve uygulamaya başladık. 2 Eylül’de her kulübün harcama yetkisini, harcama limitini çıkaracağız.”

‘İstiklal marşı okunmuyor!’

“Yabancı sayısının mevcut halinde öyle önemli maçlar oldu ki bazı takımlarımız 11 yabancıyla çıktı. Bu Türk spor kamuoyunu rahatsız etti. İstiklal Marşı’mız okunurken, baktığımızda hiçbir Türk’ün olmadığını gördük. Bu bazı yerleri, insanları rahatsız etti, üzdü. Futbolcularımızın yurt dışına gitmesi ve milli takımımızın başarılı performansının bu sistem neticesinde olup olmadığını iyi analizini iyi yapmamız lazım.

‘Her beraber karar vereceğiz’

“Sözleşmede 14 yabancı olsun ama sahada oynayacak yabancı sayısına bir kısıtlama getirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ancak federasyonun bir gecede bunun kararını verebilecek bir durumu yok. Kulüpler Birliği Vakfı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşüp konuyla ilgili uygun bir çözüm bulacağız.”