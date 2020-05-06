Coronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun akıbeti belli oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelerek liglerin kaderini belirleyecek toplantıyı gerçekleştirmişti. TFF Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı.

19 Mart’ta tatil edilen ligler için belirlenen takvimle ilgili son karar, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanlarıyla yapacağı toplantıdan çıkacak sonuca göre verildi. 19 Mart'ta coronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alınan Süper Lig, TFF 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kaderi yapılacak toplantıdan çıkacak karara göre şekillendi. TFF Yönetim Kurulu ile toplantı yapan Özdemir, 12 Haziran'da liglerin başlayacağını açıkladı. Bu kararın ardından Nihat Özdemir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kulüplerin bu dönemde en merak ettiği konulardan biri de olan yabancı sınırı hakkında Özdemir şu açıklamaları yaptı:

"Corona virüs olmasaydı yabancı sınırlamasını konuşuyor olacaktık. Fakat yeni durumlar olduğu için bu konuyu yeniden konuşarak kararlar almalıyız. Bu konuda acele etmemeliyiz."



