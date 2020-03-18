Nihat Özdemir’den Süper Lig açıklaması

UEFA’nın yaptığı toplantının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Özdemir, şunları söyledi: “EURO 2020, 2021’e ertelendi. TFF olarak, bu karara destek verdiğimizi ifade ettik. UEFA ülkesi ülkelerin, bu ay sonunda 2 hazırlık maçı vardı. Haziran ayında oynanması kararı alındı. Yerel liglerin Haziran sonuna kadar düzenlenmesi için gayret gösterilmesi talep edildi, Haziran sonuna kadar tamamlanması arzulanmaktadır. Şu anda alınmış kararda değişiklik yok. Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecek. Ceferin, EURO 2020 formatında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini üstüne basa basa söyledi. 12 şehirde oynanacak şekilde planlanıyor.”

‘Her dakika durum değişebilir’

“Elbette her dakika durum değişebilir. Ülkemizde çok aklı başında olan, çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanımız ve bir bilim kurulumuz var. Her şarttaki durumda, Türkiye’yi en az etkileyecek kararları alıyorlar. Bizim onlarla sürekli mesaimiz var. Bizim için en önce gelen Türkiyemizdir! Koordine olarak beraber çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi’nin, UEFA Avrupa Ligi’nin finalinin ne zaman olacağı senaryoları var ama bunlar durumlara göre karar verilecek. Sağlık Bakanlığı, bilim kurulunun çalışmaları ve onlarla devamlı irtibatlı olma durumundayız.”

‘En az etkilenen Türkiye’

Başkan Özdemir, “Ülkemizde virüsle ilgili çok sağlıklı karar alıyorlar. Şu anda en az etkilenen ülke, Türkiye’dir. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, sokağa çıkmama gibi bir kararımız da yoktur. Planlamada bir değişiklik yok” yorumunu yaptı.

Servet Yardımcı: Terim bana müsaade etsin…

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı da, toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in derbi sonrası, “Madem ligleri ertelemiyorsun, o zaman sen niye toplantıya telekonferans yerine direkt katılmıyorsun” sözlerine Yardımcı, “Fatih Terim’in kastettiği başkan vekili benim. Kendisi müsaade etsin, bizim toplantılarımızı, konferans yöntemi ile mi yoksa buluşarak mı yaparız, onu biz ve ben, şahsım biliriz” dedi. Yardımcı, kulüplerimizin Finansal Fair-Play kapsamında 31 Mart’ta vermesi gereken borçsuzluk kağıdıyla ilgili olarak da, “31 Mart tarihi geçici olarak 30 Nisan olarak ötelendi. Gelişmelere göre revize edilebilir. Gelişmelere göre bakıp karar verilecek” diye konuştu.