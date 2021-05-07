İngiliz basını, İngiliz politikacılar ve sağlık sorumluları Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak dev finali kendi ülkelerine almak için yoğun baskı oluşturdu.

Türkiye'deki salgın vakalarının yüksekliğini ve alınan önlemleri bahane eden İngilizler, UEFA'ya "Finali Londra'daki Wembley Stadı'na alın" diye baskı yapıyor. Peki UEFA ve TFF kanadı olaya nasıl bakıyor? İngiliz theguardian.com'a konuşan bir UEFA yetkilisi, "UEFA Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kilitlemenin maça herhangi bir etkisi olmayacağına dair Türkiye'den teminat aldık. UEFA, maçı güvenli bir şekilde oynatmak için Türkiye Futbol Federasyonu, yerel ve ulusal otoritelerle yakın çalışmaya devam ediyor. Planlarda değişiklik yok" açıklamasını yaptı.









Nihat Özdemir sert çıktı

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; TFF Başkanı Nihat Özdemir de bu konuda sert açıklamalarda bulundu ve "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık." ifadelerini kullandı.







