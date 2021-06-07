EURO 2020'nin başlamasına artık sayılı günler kala A Grubu'ndaki A Milli Takımımız, turnuvanın açılış karşılaşmasında 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da karşı karşıya gelecek... Milliler daha sonra Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye geçecek ve 16 Haziran'da Galler'le 4 gün sonra da İsviçre ile oynayacak. Bu tarihi maçlar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir de, Ay-Yıldızlılar'ı geçmişte çalıştıran teknik adamlar için harika bir jestte bulundu. Başkan Özdemir, A Milliler'in başarısı için bugüne kadar emek harcamış 43 hocadan hayatta olan 12 yerli ve yabancı teknik adamları gruptaki 3 maça davet etti.

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TFF yetkilileri, aralarında Mircea Lucescu, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Guus Hiddink, Ersun Yanal ve Abdullah Avcı gibi tüm hocalara resmi olarak davetlerini iletti. Bu jestten dolayı çok mutlu olan söz konusu isimlerin durumlarını netleştirdikten sonra bu hafta başında TFF'ye olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmaları bekleniyor. Daveti kabul edenleri TFF, Ay-Yıldızlılar'ın gruptan çıkması durumunda kalan maçlarında da tribünde olmaları için gerekli koşulları sağlayacak.

Hayatta olan A Milli Takım Teknik Direktörleri

Fatih Terim - Yaş: 67

Dönem: Nisan 1990 | Ekim 1993 - Haziran 1996 | Ağustos 2005 - Ekim 2009 | Eylül 2013 - Haziran 2017

Mustafa Denizli - Yaş: 71

Dönem: Mart 1987 - Aralık 1987 | Ağustos 1996 - Haziran 2020

Sepp Piontek (Almanya) - Yaş: 81

Dönem: Mayıs 1990 - Nisan 1993

Guus Hiddink (Hollanda) - Yaş: 74

Dönem: Mayıs 2010 - Kasım 2011

Abdullah Avcı - Yaş: 57

Dönem: Şubat 2012 - Ağustos 2013

Mircea Lucescu (Romanya) - Yaş: 75

Dönem: Eylül 2017 - Kasım 2018

Ersun Yanal - Yaş: 59

Dönem: Nisan 2004 - Haziran 2005

Tınaz Tırpan - Yaş: 82

Dönem: Mart 1988 - Kasım 1989

Fethi Demircan - Yaş: 82

Dönem: Nisan 1981 - Ekim 1981

Kalman Meszöly (Macaristan) - Yaş: 79

Dönem: Mayıs 1985 - Ağustos 1985

Ünal Karaman - Yaş: 54

Dönem: Mart 2004

Oğuz Çetin - Yaş: 58

Dönem: Mart 2010

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