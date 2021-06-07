Nihat Özdemir'den Milli Takımın eski teknik direktörlerine EURO 2020 daveti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takımımızı çalıştıran ve hayatta olan tüm teknik direktörleri EURO 2020'deki grup maçlarımıza davet etti. Söz konusu isimlerin bu hafta başında TFF'ye olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaları bekleniyor.
EURO 2020'nin başlamasına artık sayılı günler kala A Grubu'ndaki A Milli Takımımız, turnuvanın açılış karşılaşmasında 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da karşı karşıya gelecek... Milliler daha sonra Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye geçecek ve 16 Haziran'da Galler'le 4 gün sonra da İsviçre ile oynayacak. Bu tarihi maçlar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir de, Ay-Yıldızlılar'ı geçmişte çalıştıran teknik adamlar için harika bir jestte bulundu. Başkan Özdemir, A Milliler'in başarısı için bugüne kadar emek harcamış 43 hocadan hayatta olan 12 yerli ve yabancı teknik adamları gruptaki 3 maça davet etti.
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TFF yetkilileri, aralarında Mircea Lucescu, Mustafa Denizli, Fatih Terim, Guus Hiddink, Ersun Yanal ve Abdullah Avcı gibi tüm hocalara resmi olarak davetlerini iletti. Bu jestten dolayı çok mutlu olan söz konusu isimlerin durumlarını netleştirdikten sonra bu hafta başında TFF'ye olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmaları bekleniyor. Daveti kabul edenleri TFF, Ay-Yıldızlılar'ın gruptan çıkması durumunda kalan maçlarında da tribünde olmaları için gerekli koşulları sağlayacak.
Hayatta olan A Milli Takım Teknik Direktörleri
Fatih Terim - Yaş: 67
Dönem: Nisan 1990 | Ekim 1993 - Haziran 1996 | Ağustos 2005 - Ekim 2009 | Eylül 2013 - Haziran 2017
Mustafa Denizli - Yaş: 71
Dönem: Mart 1987 - Aralık 1987 | Ağustos 1996 - Haziran 2020
Sepp Piontek (Almanya) - Yaş: 81
Dönem: Mayıs 1990 - Nisan 1993
Guus Hiddink (Hollanda) - Yaş: 74
Dönem: Mayıs 2010 - Kasım 2011
Abdullah Avcı - Yaş: 57
Dönem: Şubat 2012 - Ağustos 2013
Mircea Lucescu (Romanya) - Yaş: 75
Dönem: Eylül 2017 - Kasım 2018
Ersun Yanal - Yaş: 59
Dönem: Nisan 2004 - Haziran 2005
Tınaz Tırpan - Yaş: 82
Dönem: Mart 1988 - Kasım 1989
Fethi Demircan - Yaş: 82
Dönem: Nisan 1981 - Ekim 1981
Kalman Meszöly (Macaristan) - Yaş: 79
Dönem: Mayıs 1985 - Ağustos 1985
Ünal Karaman - Yaş: 54
Dönem: Mart 2004
Oğuz Çetin - Yaş: 58
Dönem: Mart 2010
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