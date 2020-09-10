TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de yeni sezon öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan Özdemir, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"Sezon başlamadan önce, takım harcama limitlerinin nasıl hesaplanacağına dair hesaplamaları tespit ettik ve kulüplerle bunu karşılıklı görüştük. İlan ettiğimiz değerlere göre kulüpler kendi bilançolarını bize verdiler."

"Burada Kasımpaşa'nın durumu özel. Bankaya borçları yok ancak kendi şirketlerine borçları var. Kasımpaşa, Fenerbahçe ve diğer kulüplerin yeni harcama limitlerini bugünden itibaren kendilerine bildireceğiz ve lisanslarını çıkartabilecekler."

"Yeni bir sponsorluk geliri varsa, futbolcu satışı varsa, Avrupa'ya katılanacaksa, tüm gelirleri göz önünde bulnudurarak takımların harcama limitlerini bildireceğiz."









'Takımlarımız UEFA'dan ceza almayacak'

"Takım harcamalarından ötürü inanıyorum ki artık kimse UEFA'dan ceza almayacak. Artık zaten cezaları biz keseceğiz. Birkaç yıl içerisinde Süper Lig'deki takımların bütçeleri düzelecek. İlk hedefimiz TFF 1. Lig'e de harcama limitleri getirmek."

'Rezerv lig mümkün değil'

"Rezerv Lig için sadece Beşiktaş , Göztepe ve Trabzonspor başvurdu. Üç takımla Rezerv Lig'i oynatmamız mümkün değil. Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda rezerv lig kurmayı kararlaştırdık. Ligin statüsü ile birinci, ikinci ve üçüncü için ödülleri belirledik fakat 7 Eylül'e kadar sınır koymamıza rağmen sadece 3 takım başvuru yaptı. Bu şartlarda bunu uygulamamız mümkün değil"

'Yeni sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız'

"Lige ilk defa Süleyman Seba'nın ismini vermiştik. Son sezon da Cemil Usta ile ettik. Biz bu konuyu uzun uzun tartıştık. Pandemi döneminde bizim için mücadele eden sağlıkçılarımız için bir isim koymayı düşündük. Ne olursa olsun bu sezonu sağlıkçılarımıza adayacağız"

"Geçen seneden bu yıla, ortalama olarak gelirlerimizde %30 artış oldu. Esasında, hedeflediğimiz rakamdan 49 milyar da geride kaldık. Bunun sebebi de pandemi."









"Sayın Bakanımıza yüzde 30 civarında seyirci almak istediğimizi belirttik. Sağlık Bakanımız, eylülde bunun imkanı olmadığını ve ekim ayında bu düzene geçebileceğimizi belirtti. Biz de oy birliği ile ekim ayından itibaren taraftar alma kararı aldık."

Yayıncı kuruluş açıklaması

"Yayıncı kuruluş ile kontratımız 5 yıllık. Bu sene 3. yılımız. Biz istiyoruz ki, daha da uzun çalışalım. Gördüğüm kadarıyla yayıncı kuruluş yöneticileri de daha uzun çalışmak istiyor. Birkaç gün içinde yeni sezonla ilgili anlaşmamızı bitirip devam edeceğiz."

Kaç takım küme düşecek?

"21 takımla Süper Lig'e devam edeceğiz. Sezon sonunda Dört takım düşecek. 3 takım Süper Lig'e çıkacak. 2021-22'de 20 takımla devam etme kararı aldık. 2022-23'ü de düşürelim mi yoksa 20 takımla devam edelim mi kararını vereceğiz."







