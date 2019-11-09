Özdemir’in kutlama mesajında, “UEFA Avrupa Ligi’nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız. Uluslararası alanda başarıların çok kıymetli olduğu bu dönemde elde ettiğiniz galibiyet ve ülke puanına katkılarınız nedeniyle şahsınız nezdinde yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve camianızı gönülden tebrik ediyor, başarılarınızın kalan maçlar ve turlarda da aynı şekilde devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullanıldı.