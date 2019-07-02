Yayıncı kuruluş beIN Sports ile toplantılarını sıklaştıran TFF ile Kulüpler Birliği bugün bir kez daha bir araya geldiler. Kritik toplantının hemen ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundular.

'beIN Sports Türkiye'ye çok önem veriyor'

Nihat Özdemir konuyla ilgili olarak, "beIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecektir. Bütün hedefimiz marka değerimizi yukarı çıkarmak olacaktır. Bu marka değerini üst noktalara taşımak için bu toplantılar devam edecektir. beIN Sports Türkiye'ye çok önem veriyor. Dünyada spora önem vermekte ve yayınları bulunmakta. Türkiye'de bulunan 81 milyon nüfus ve güçlü ekonomisi nedeniyle Bein Sports burada bulunmak istiyor." ifadelerini kullandı.

'Kulüplerin de içinde olması lazım'

Fikret Orman ise "Bütün kulüpler yayıncı kuruluş ile iyi ilişkiler kuruyor. Türk futbolunun ilerlemesi için ürünün pazarlanması gerekli. Bu bir tek beIN Sports sayesinde değil kulüplerin de içinde olması lazım." açıklamalarında bulundu.