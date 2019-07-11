Nihat Özdemir: Türk futbolu 3 senede kurtulur

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak’taki merkezinde, yeni talimat hakkında kamuoyunu bilgilendirmek için basın toplantısı düzenleyen Nihat Özdemir ve vakfın başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Birinci transfer döneminin kapanmasıyla Kulüp Lisans Kurulunun bir hafta içinde tüm takımların harcama limitlerini belirleyeceğini vurgulayan Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

‘Kararın dönüşü yok’

“Bizim yönetmeliğimiz ve hesaplama şeklimiz açıkça belli. Kulüpler hesaplamalarını bugünden yapabilir, bu transfer dönemi için eylül ayında ilan edeceğimiz limitten fazla harcama yapılırsa puan silme dahil, cezalarımız olacak. Bu da şampiyonluğu, küme düşmeyi etkileyecek. Kulüpler bunu iyi bilsin. Yedi kişilik Kulüp Lisans Kurulunun vereceği kararın herhangi bir geri dönüşü de yoktur.”

‘Dosya sayımız kabarık’

“UEFA ve FIFA’dan sürekli puan silme ve para cezaları geliyor. Bunlara artık son vermek istiyoruz. UEFA ve FIFA’da dosya sayısı en kabarık ülkelerden biriyiz. Buna ’dur’ demeliyiz. Dünyanın en büyük 16. ekonomisine sahip olan Türkiye’nin bu kadar dosyası UEFA’ya gitmemeli. Kuralları harfiyen uygulayacağımızı tüm kulüpler bilsin. Transfer politikalarını buna göre yapmaları lazım. Kamp harcamaları, prim sistemleri hepsi bunun içinde olacak.”

‘Kulüpler uyarsa...’

UEFA’nın çok daha katı bir uygulamasının olduğunu anlatan Özdemir, “Biz 3 yıllık geçiş süreci de bıraktık. Kolaylık sağladık. UEFA bizden daha katıdır ama şuna inanın ve inanıyorum ki bu yönetmeliği uygularsak, kulüpler de buna riayet ederse Türk futbolu 3 sene içinde kurtulabilir” dedi ve transfer yasağı alan bir kulübün oyuncu alsa da lisans çıkaramayacağın sözlerine ekledi.

'Trabzon'a çok sevindik'

Basın mensuplarının, ‘ikinci sene yüzde 16 ile harcama limitinin aşması durumunda ceza uygulanacak mı’ sorusuna ise Nihat Özdemir, şu yanıtı verdi: “Yönetmelikte hepsi yazıyor. Kurul ona göre inceleyip ihtarla mı geçireceğine karar verecek. Trabzonspor’a da bazı ikazlar oldu. Trabzonspor’un UEFA’ya katılmasına karar verildi. Biz de mutlu olduk. Trabzonspor ceza almış olsaydı büyük üzüntü duyacaktık. Trabzonspor önünü açtı. İnşallah bu sene UEFA’ya katılacak ve başarıya ulaşacaktır. Bu durumlar kurulun takdirinde.”

İŞTE CEZA TABLOSU

Yüzde 5’e kadar aşılırsa: ihtar Cezası

Yüzde 6-Yüzde 10 aşılırsa: Kadro Sınırlaması

Yüzde 11-Yüzde 15 aşılırsa: Transfer Yasağı

Yüzde 16-Yüzde 20 aşılırsa:

1 Puan Silme ve buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezasından biri veya birkaçı.

Yüzde 21-Yüzde 25 aşılırsa:

2 Puan Silme Cezası ve ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ile Para Cezasından biri veya birkaçı.

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa:

3 Puan Silme Cezası’ ve buna ek olarak ’Transfer Ya sağı’, ’Kadro Sınırlaması’ ve ’Para Cezası’ yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

Fikret Orman: Mesele transfer değil

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman,“Talimat hakkında yalnızca transfer harcamalarına odaklanılmasın. Bu kulübün tüm bütçesini ilgilendiren ve Türk futbolu için acilen hayata geçmesi gereken bir uygulama” dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, belirlenecek bütçe limitinin sadece transfer harcamalarıyla alakalı olmadığını dile getirdi. Herkesin transfer harcamalarına odaklandığını ve bunun yanlış olduğunu anlatan Orman, şöyle konuştu: “Transfer harcaması bütçenin sadece küçük bir parçası. Önemli olan kulübün bütçesi. Oyunculara verilen maaş da var. Algı şu olmasın, ’Transfer yapmadım ama bütçem var.’ Federasyon yeni talimatta 2 yıllık geçiş süreci de veriyor. 100 liralık bütçeniz varsa ilk sene yüzde 30, ikinci sene yüzde 15 aşabilirsiniz.”

‘Zor olacak ama...’

“Üçüncü sene ise 100 liraysa bütçeniz 100 lirayı geçemezsiniz. Bedelsiz transferlerde de harcama vardır. Oyuncu, seyahat giderleri, personel ve antrenör maaşları bunun içinde. Kulüpler Birliği olarak çok etkin şekilde bunun arkasındayız. Önümüzdeki 3 sene zor olacaktır ama bunu acele bir şekilde uygulamamız lazım.”

‘Marka değeri için...’

Federasyonun çok iyi niyetli olduğunu ifade eden Orman, “Federasyonumuzun elinde bir cetvel, sopa yok. İyi niyetliler. Onların derdi ceza vermek değil, kulüpleri disipline sokmak. Suistimal eden olursa ayrımcılık olmadan cezalar verilecektir” dedi. Borçların Türk futbolunu itibarsızlaştırdığını aktaran Orman, “Süper Lig’in marka değerine zarar veriyor. Türk futbolunun tek sorunu tabii bu değil. MHK, kurullar hepsiyle uyumlu çalışmalar yapacağız federasyonla. Finansmanda da sahada da adil olan bir sistem istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

‘Beşiktaş örneği...’

Geçmişte Beşiktaş’ın Avrupa’dan men cezası aldığını hatırlatan Orman, “Beşiktaş Kulübü olarak son 3 seneyi UEFA ile yaptığımız anlaşma üzerine götürebildik. 2013 ve 2014’te Beşiktaş Kulübü men edildiği için Avrupa kupalarına katılamadı. Diğer takımlarla ilgili uygulamalar da aynı durumda. Kulüpler olarak biz bu durumu çözemedik. Kulüplerimizin Avrupa’daki finansal itibarları iyi değil. Türk futbolu olarak bu durumdan çok zarar gördük” dedi.