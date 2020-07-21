Nihat Özdemir: Seyircili futbol daha güzel

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hatayspor’un Süper Lig ’e çıkmasından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ’ı tebrik etti. Hatayspor’a kupasını takdim eden Özdemir statta düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir konuşmasının başında Hatayspor’un başarısını “Sezon boyunca çok çalıştılar, lider oldular, liderliklerini korudular ve mutlu sona ulaştılar. 53 yıl dile kolay. Beklediler, mücadele ettiler ve Süper Lig’e terfi ettiler. Ben Hatayspor’u canıgönülden kutluyorum” sözleriyle kutladı.

‘En güzel katkıyı yapan taraftardır’

Başkan Özdemir ardından, gelecek sezon maçların seyircili oynanması için gerekli adımların atıldığını vurgulayarak, “Hedefimiz tam kapasitede olmasa bile düşük kapasitede seyircili oynatmaktır. Yüzde 30 olur, 40 olur; bu önemli değil. Seyircili futbol daha güzel. Futbola en güzel katkıyı yapan seyircidir, taraftardır. Öyle oynatmak istiyoruz. İnşallah oynatacağız” dedi. Özdemir ayrıca, yabancı kuruluyla ilgili de “TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Birçok kulübümüz Tahkim’e gitti. Tahkim Kurulu müracaatları reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak. Aksi takdirde oturup değişikliği konuşuruz” diye konuştu.

‘Başakşehir hak etti’

Başakşehir’i de kutlayan TFF Başkanı; “Başakşehir 4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyordu. Bu sefer inat ettiler ve sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar. Başakşehir’e hak ettikleri kupayı Pazar günü vereceğiz” ifadelerini kullandı.