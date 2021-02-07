TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde tribünde aşı olan sağlık çalışanların yer alması konusunda A Spor kanalına bağlandı ve önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde tamamı aşısını yaptırmış sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlı yapıldı. Yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stadyuma geliyorlar ama küfrediyorlar"

"Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluları Pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz"

"PFDK'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.