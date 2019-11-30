Nihat Özdemir: Kendi evimizde gibi oynayacağız

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Finalleri'nde İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de kura çekimi sonrası gruba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalya'ya karşı oynanacak açılış maçı ve genel olarak grubu değerlendiren Özdemir, "Prestij maçı, bizim için çok önemli. Açılış maçını tüm dünya izleyecek. Orada Türk Milli Takımını izleyecekler. Zaten eleme gruplarında da hep ismimizden bahsettirdik bütün dünyaya. Çünkü tarihimizde hiç yenemediğimiz Fransa'yı Konya'da yenerek gruplarda iddialı hale gelmeye başlamıştık. Paris'e gittiğimizde de o rövanşı vermedik. Tahmin ediyorum İtalya'yı da geçmişimizde pek yenmedik herhalde. Belki finallerin açılış maçında yenmek kısmet olabilir. Takımımıza güveniyoruz, teknik direktörümüze güveniyoruz. İnşallah burada ilk baştan iyi bir netice alabiliriz diye ümit ediyorum. Tabi sonrasında iki maçımızı, her zaman konuştuğumuz gibi 'İki devlet tek millet' dediğimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacağız. Ben Bakü'yü ayrı bir şehir gibi değil Türkiye'nin bir ili gibi düşünüyorum. Oraya gideceğiz, orada Galler ve İsviçre ile iki önemli maçımız var. Tabi ana hedefimiz burada gruptan çıkmaktır. Ondan sonrasına Allah Kerim diyelim ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Fransa, Portekiz, Almanya'nın yer aldığı gruba yönelik değerlendirmeleri sorulan ve içinde bulunduğumuz grubu değerlendiren TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Vallahi ben kura çekilirken o gruba düşmeyi hiç istemedim. Tabi ama o hocanın görüşüdür, saygı duyarım. Bu grup bence iyi ama o grup, en zor gruplardan bir tanesi. Fransa ile zaten oynamıştık ki tekrar oynamak durumu gibi olabilirdi ama onu istememiştim. Samimi olarak istediğim 2-3 gruptan bir tanesi buydu. Ama Azerbaycan'dan dolayı bunu çok istiyordum. Bizim kardeşimiz gibi bir ülkede, kendi evimizde gibi oynayacağız. O tribünlerin hemen hemen tamamında, Türk kardeşlerimiz ile birlikte olacağız. Bu takımın, bu jenerasyonun orada iyi bir iş yapacağına da inanıyoruz"

Son olarak Milli Takımın hedeflerine ilişkin konuşan Özdemir, "Bir defa birinci hedefimiz bu gruptan çıkmak olmalıdır. Ondan sonra 16 içine girmiş olacağız. Tabi sonrası çeyrek final ve yarı final... Ama bizim birinci hedefimiz, Milli Takımımızın bu gruptan çıkmasıdır" dedi.