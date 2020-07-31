Süper Lig'de son olarak alınan kararla yeni yabancı kuralı bir sezon ertelendi. Fakat kağıt üzerinde bir sezon sonra uygulanacak sahada 8 yabancı kuralı istatistiklere göre zaten Süper Lig'e gelmiş!...Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de oynanan 306 maçta takımların ilk 11'de yerli oyuncu kullanım ortalaması 3,75 olarak gerçekleşti. Bir başka deyişle yabancı ortalaması ilk 11 için 7,25 kabaca 7-8 arasında diyebiliriz.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de geçtiğimiz günlerde yabancı ortalamasının 7,25 olduğunu dile getirmişti. Nihat Özdemir, "Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52. Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar" ifadelerini kullanmıştı

2019-2020 sezonunda

Süper Lig'de bu sezon ilk 11'de yerli oyuncu kullanma ortalaması

3,75

Süper Lig'de bu sezon ilk 11'de yabancı oyuncu kullanma ortalaması

7,25

Sezon genelinde ilk 11- sonradan giren toplam yerli oyuncu kullanma ortalaması

5,39





İlk 11'de 11 yabancı hakkını kullanan sadece 3 takım oldu ( Galatasaray , Ankaragücü, Kayserispor)

Süper Lig'de bu sezon 306 maçta sadece 7 kez takımlar sahaya full yabancı yani 11 yabancı oyuncu ile çıktı. Galatasaray 4 kez, Ankaragücü 2 kez, Kayserispor ise 1 kez sahaya 11 yabancı ile çıktı. Bu takımların 4 tanesi oyuna sonradan birer yabancı isim daha kattı ve bir maçta kullanılabilecek maximum yabancı sayısına (12 yabancı) ulaştı. Tüm maçlar içinde oranı 4 / 306= %1,3

En çok yerli kullanan takımlar Sivasspor ve Fenerbahçe

Süper Lig'de geride kalan 2019-2020 sezonunda en çok yerli oyuncuya süre veren takım 7,06 ortalama ile Sivasspor oldu.













HAZIRLAYAN - TOLGA KURU / Fanatik.com.tr