Nihat Özdemir hakemlere verdiği notu açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Marka ve Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Özdemir hakemlerle ilgili olarak "Hakemlerin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez" ifadesini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakemlerin notunu verdi. Marka ve Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Özdemir "Hakemlerin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez" ifadesini kullandı.
Hakemler kamu vicdanı için VAR'a gitmeli!
Özdemir ayrıca "MHK'deki arkadaşlarımız daha dikkatli çalışarak herkesin vicdanın rahatlatacak kararlar almalı. Hakemler gri pozisyonlarda kamu vicdanını rahatlatmak için VAR'a gitmeli" şeklinde konuştu.
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