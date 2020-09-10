Nihat Özdemir: Demirören ailesine sonsuz teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “2.Lig ve 3.Ligimiz’in iki yıldır isim sponsoru yoktu. Artık yeni sponsorumuz Misli.com oldu. Ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Böylece yıllardır ’Şu maçlarımız keşke yayınlansa’ diyen kulüp başkanlarımızın istekleri de gerçek oluyor. Sayın Demirören, bir kez daha futbola ve spora ne kadar değer verdiğini göstermiştir. Sayın Demirören’e ve Demirören ailesine, Türk sporuna yıllardır verdikleri katkı ve bu iş birliği için gönülden teşekkür ediyorum.” açıklamasında bulundu. Anlaşmanın önemini anlatan Özdemir, “Kulüplerimizin ekonomik durumlarının güçleneceğine inanıyoruz. 2. Lig ve 3. Liglerimiz’in bilinirliği, izlenirliği daha da artacak. Daha önemlisi, atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak. Bu anlaşmamız, 2. Lig ve 3. Lig’de oynayan futbolcuların vitrine çıkmasına imkan verecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de milli takımlarımız için geniş bir havuz oluşacak. Kazanan Türk futbolu olacak” dedi

2. ve 3.Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, Türk futboluna katkılarından dolayı Demirören’e ve Özdemir’e plaket takdim etti.