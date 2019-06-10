Nihat Özdemir: Böyle olmamalıydı!

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir İzlanda'da yaşanan olaylarla alakalı açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamalar...

Misafirperverlik bekliyorduk. Oyuncularımzla birlikte kapıdan çıkarak otele gelmek istiyorduk. Sürpriz bir şekilde hava limanında oyuncularımızın şahsi eşyaları büyük titizlikle arandı. Biz ve oyuncularımız bu duruma tepki gösterdik. Ülkemize geldiklerinde büyük bir misafirperverlikle karşılıyoruz. Sorun çıkarmadan otele eşlik ediyorduk. Bunu burada görmedik. Bu muameleye tepki gösterdik. Böyle olmamalıydı. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı.

"Türk milleti buna tepki koydu"

Sayın Spor Bakanımız Kasapoğlu, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bizi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletti. Bakanımızı bugün İzlanda'ya geleceğini bize iletti. Sayın Spor Bakanımız bir heyetle buraya gelecek. Türk halkı, Türk milleti buna tepki koydu. Üzüntülüyüz. Umarım sporcularımız üzerinde olumlu etki yaratsın. Bize yapılan muameleyi kabul edemeyeceğimizi durumu sahada göstersinler ve başarılarımızı devam ettirsinler. Irkçılığa giden bir olay. Bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum.

Servet yardımcı: UEFA konuyu araştıracak!

UEFA ile görüştüm. Onlar da çok rahatsız. UEFA bu konuyu araştıracağını belirtti. Detaylı bir raporu UEFA'ya göndereceğiz. Bu olayın daha detaylı araştırılmasını isteyeceğiz.

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