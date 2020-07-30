TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor 'un kazandığı kupa finalinin ardından Süper Lig 'de alınan küme düşmeme kararı üzerine yayıncı kuruluşun açıklamaları hakkında konuştu. Özdemir, yayıncı kuruluşa bilgi verdiklerini ve bir planlama yapılacağını açıkladı

"Her hafta bir takımı bay şeklinde dinlendirmek faydalı olacaktır. Sayın Şenol Hocamız da böyle istedi"

"Biz beIN Sports CEO'suna bu kararı bildirdik ve görüşlerini aldık. Bayram öncesi olduğu için bir kopukluk olabilir orada. beIN Sports ile oturup planlamayı yapayacağız"