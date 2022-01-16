Spor Toto Süper Lig 'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray , maçı 4-2 kaybetti. Zorlu mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Galatasaraylı yönetici Nihat Kırmızı, açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray haksızlığa uğrarsa, bunu tüm Türk futbolu öder"

Son dönemlerde gündemde çokça yer bulan hakem kararları ile ilgili konuşan Nihat Kırmızı, "Galatasaray haksızlığa uğrarsa, bunu tüm türk futbolu öder. Galatasaray'ın bu sezon Avrupa'ya gidemeyecek olması Türk futbolu için büyük bir kayıptır. Galatasaray, Avrupa'da olmasaydı belki Şampiyonlar Ligi'ne takım gidemeyecekti. Bu Türk futbolu için büyük bir utançtır, bu hakemlerin yaptığı. Tüm federasyon yetkililerini göreve davet ediyoruz. Dışarıdan hiç bir kurum Galatasaray'ın içine müdahale edemez." dedi.

"Çok beklerler"

"Tüm federasyonu göreve davet ediyorum. Onlara bunun nedenlerini soracağız. Bizim içerideki yaptığımız yeniliklere onlar müdahale etmek istiyorsa, çok beklerler. Dışarıdan hiçbir kurum, Galatasaray'ın içine müdahale edemez." ifadelerini kullandı.

"Yeni hocamıza yine en çok Fatih Hoca destek olacaktır"

Fatih Terim hakkında konuşan yönetici, "Yönetim içinde çok büyük bir ayrışma yok. Fatih Hoca Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vermiş, camianın en önemli isimlerinden biridir. Belli isimler sosyal medyadan bazı mesajlar vermeye çalışıyor. Tabii ki her fikir aynı olamaz. Bu maçı kazanmamızı en çok Fatih Hoca isterdi. Yeni hocamıza yine en çok Fatih Hoca destek olacaktır. Fatih Hoca herkesten fazla Galatasaraylı'dır." şeklinde konuştu.

"Bizimle ilgili fikir ayrılıkları varsa, bunun yerleri ve zamanı bellidir"

Nihat Kırmızı, "Bizimle ilgili fikir ayrılıkları varsa, bunun yerleri ve zamanı bellidir. Galatasaray'ın kötü gittiği bir dönemde sosyal medyadan daha da kötüleşmesi için çabalayan kişiler Galatasaraylı değildir." diyerek, sözlerini noktaladı.

Bir basın mensubunun 'Maaş ödemeleri konusunda bir sıkıntı var mı?' sorusu üzerine Kırmızı, "Takımın herhangi bir maaş sorunu yok. Birileri bunu yazmaya çalışıyor" açıklamalarında bulundu.

Nihat Kırmızı kimdir?

Doğa Sigorta yönetim kurulu başkanı olan Nihat Kırmızı aynı zamanda İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyeti başkanıdır. İç Kontrol, İç Denetim, Katılım finans konularında çalışmalar yapmış, işletmelerde iç kontrol sisteminin bağımsız denetim karar süreçlerine etkileri ile ilgili tez yazmıştır.

Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 11 Kasım 2021 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu’na bildirimi ile yönetim kurulu üyeliğine Nihat Kırmızı'nın seçildiği duyurulmuştur. Türkiye'de sporun gelişmesine destek sağlamak için grup şirketleri ile çalışmalarını aralıksız yürüten Nihat Kırmızı, Türkiye’nin en büyük yerli sigorta şirketlerinden Doğa Sigorta ile Galatasaray Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı’na 2018/2019 ve 2019/2020 sezonlarında isim ve forma sponsoru olmuştu.

Galatasaray Kongre Üyeliği ve GSYİAD üyeliği aktif olarak devam eden Nihat Kırmızı, aynı zamanda gençlerin sporu sevmesine yardımcı olmak adına amatör branşlara verilen destek ve sporcu yetiştirmek adına birçok gence verilen spor bursu ile gençler için daha iyi bir gelecek yapmak hedefiyle Doğa Sigorta olarak İTÜ Spor Kulübü’nün Basketbol U18, Voleybol ve Amerikan Futbolu gibi amatör branşların takımlarının sponsorluğunu üstlendi.

(Ajansspor)