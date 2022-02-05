Nihat Kırmızı: “Antalya kampında iddia edilenler gerçek dışı

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray Futbol Takımı’nın oyuncularının Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır. Galatasaray, Avrupa kupası ve lig maratonunda maçlarına konsantre olmuş, kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır. Futbol takımımız Alanyaspor maçına aslanlar gibi hazırlanmaktadır. Yapılan tezvirat ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Galatasaray'ın kötülüğünü isteyen ve kasıtlı kötülük yapmak için bu haberleri yayan kişile ile ilgili de gerekli hukuki işlemler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.