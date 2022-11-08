Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Zorlu mücadeleden sarı-kırmızılı ekip 2-1 galip ayrılırken Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün maçın son anlarında Nef Stadı'ndaki top toplayıcı çocukla yaşadığı olay karşılaşmaya damga vurmuştu.

Duraklama dakikalarında top toplayıcı çocuğu ittirmesiyle gündeme oturan Tayfur, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada kendini savunmuştu.





KENDİSİNİ SAVUNDU

Top toplayıcı çocuğun oyunu duraklatmak amacıyla kendisine top vermediğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor." ifadelerini kullandı.

NİHAT KAHVECİ'DEN ELEŞTİRİ

Olay sonrası Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci, Tayfur'u çok sert bir dille eleştirdi, "Beni en çok üzen; O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi. Ne oldu? Maçı mı alacaktın Tayfur? Vallahi çok üzülüyorum ya. Hem armadan bahset, orada çocuğu itmek mi o Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?" ifadelerini kullanmış, Tayfur Bingöl ise sosyal medya hesabından "5 saniyenin önemi Kahveci." ifadeleri ile karşılık vermişti.

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CEVAP GECİKMEDİ

TRT Spor'da yorumculuk yapan Nihat Kahveci, canlı yayında Tayfur Bingöl'e cevap verdi. Nihat Kahveci canlı yayında Bingöl'ün sözlerine, "Taçtaki 5 saniyenin öneminden bahsediyorlar bana. Ben bilmiyorum. İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor ya. Gözünü seveyim ya." diyerek tepki gösterdi.