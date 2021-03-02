Şimdilerde spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Nihat Kahveci, konuk olduğu YouTube programında Beşiktaş'ın gündemini değerlendirirken, yeni sözleşme konusu arap saçına dönen futbolcu Dorukhan Toköz ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları:

Şampiyon olsun ya da olmasın benim için yılın teknik direktörü Sergen Yalçın’dır. Bunu lig sonunda da söyleyeceğim, bugün de söylüyorum. Belki bazıları şampiyon olmazsa karşı çıkacak ama yine de söyleyeceğim. Sergen hocanın başardığı gerçekten inanılmaz.

"BUNU KİM ALDI"

Eleştirilen Larin, Welinton, N’Sakala’dan neredeyse ıslıklanan Necip'ten, bir dönem ‘Bunu kim aldı?’ denilen Montero’dan, ‘Kaleciler güven vermiyor’ dönemlerinden Beşiktaş, şu an ligin zirvesinde. O yüzden benim için bugün itibariyle yılın teknik direktörü Sergen Yalçın, sezon sonunda da Sergen Yalçın’dır.

"NİHAT AĞABEY, İNANILMAZ..."

Geçen gün aynı binada oturduğumuz için Dorukhan Toköz ile denk geldim ve ‘Biz dışarıdan Sergen hocayı çok iyi gözlemliyoruz. Oyuncu grubu olarak aranız nasıl?’ dedim. ‘Nihat ağabey inanılmaz’ dedi.

"DORUKHAN BEKLENTİMİN ALTINDA"

Bunu söyleyen Dorukhan. Sergen hoca, kolej havasını yaratmış. Oynayan, oynamayan, evinde oturan, herkes seviyor. Çünkü adaletli forma verdiğini biliyor. Bunu oturtan teknik direktör formdadır, başarılıdır. Bunu da söyleyen beklentinin altında oynayan Dorukhan.” ifadelerini kullandı.