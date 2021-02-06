Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Nihat Kahveci, Beşiktaş ile beraber Avrupa futbolunda da önemli başarılar göstermiş oyuncular arasında yer alıyor. Aynı zamanda Milli Takım'da da güçlü bir yere sahip olan Nihat Kahveci, kariyeri başarılarla dolu önemli futbolculardan biridir. Özellikle Avrupa Kupası ile beraber Dünya Kupası'nda milli takım ile tarihe geçecek başarılar elde etmiş olan Nihat Kahveci, kanat oyuncusu olarak en yetenekli futbolculardan biridir.

Nihat Kahveci nereli?

Nihat Kahveci 23 Kasım 1979 İstanbul doğumludur. Gençlik dönemi de İstanbul'da geçen Nihat Kahveci futbolculuk kariyerine başladığı andan itibaren gözleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul takımlarında oynayarak Beşiktaş'a kadar gelen tecrübeli oyuncu, sınırlarını genişletti ve İspanya'da da oynayarak çok önemli başarılar elde etti. O sebepten dolayı belirli aralıklarla pek çok kişinin merak ettiği ve internetten araştırdığı isimlerden biridir.

Nihat Kahveci kaç yaşında?

Hem kanat hem de forvet olarak oynama becerisine sahip olan Nihat Kahveci 41 yaşındadır. Beşiktaş'ta Yıldızı parlayan ve dünya futbolunda da önemli bir yere sahip hale gelen tecrübeli oyuncu, 23 Kasım 1979 yılında doğdu. Şu an hala futbol ile ilgili farklı kategorilerde görevler üstlenen Nihat Kahveci, önemli bir kariyere sahip en güçlü futbol isimleri arasında yer alıyor.

Nihat Kahveci hangi takımlarda oynadı?

İlk olarak Arabanspor kulübünde futbola başlayan Nihat Kahveci, daha sonra Beşiktaş'ın alt yapısına geçiş yaptı. O dönemi gençleştirme politikası ile beraber Beşiktaş alt yapıdan yetenekli isimleri seçiyordu. Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Benjamin Toshack Nihat kahveciye keşfetti ve A takımı aldı. 9 Kasım 1997 tarihinde Bursaspor maçı ile ilk kez A takım eşliğinde maça çıktı ve profesyonel kariyerine başladı. Toplamda 6 sezon Beşiktaş'ta oynaması ile beraber 144 lig maçına çıktı ve 64 gol attı.

2002 yılında İspanyol takımı olan Real Sociedad’a transfer olması ile beraber Avrupa futboluna adım attı. Beşiktaş'a da önemli bir bonservis kazandıran tecrübeli oyuncu, ilk sezon ile İspanya'da muhteşem bir performans gösterdi. Bu sayede 2004 senesinde İspanya'da en iyi futbolcu seçilerek harika bir kariyere imza attı. Ancak ne yazık ki 2004-2005 yılında uzun süreli sakatlık geçirmesi ile performansı düştü.

O döneme kadar 3 sezon İspanya'da Ronaldo ile beraber en çok gol atma başarısını göstermiş oyuncular arasına girdi. 4,5 yıl aradan sonra yine İspanya'da Villareal takımına transfer oldu. Sakatlığın ardından muhteşem bir geri dönüş yaparak özellikte Euro 2008'de milli takım ile unutulmaz bir dönem geçirdi. Özellikle Çek Cumhuriyeti'ne attığı gol turnuvanın en iyi golü seçilmişti.

İspanya'dan sonra futbol kariyerine son veren Nihat Kahveci şu an herhangi bir takımda oynamıyor. 41 yaşındaki tecrübeli oyuncu futbolda başka alanlarda görevini sürdürmeye devam etmektedir. Oynadığı süre boyunca farklı takımlarda değişik maaşlar alan Nihat Kahveci, aynı zamanda İspanyolca biliyor. Hem Türk futboluna hem de Avrupa futbolu ile beraber milli takıma kazandırdıkları sayesinde, futbol dünyasının Unutulmaz isimleri arasına girdi.

Nihat Kahveci Milli Takım kariyeri

Profesyonel futbolculuk yaptığı dönem içerisinde A Milli Takıma en çok katkı sağlayan oyunculardan biri olarak Nihat Kahveci öne çıkıyor. Özellikle 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye takımı önemli yerlere gelirken Buradaki en büyük başarı gösteren oyuncular arasındaydı. Toplamda 69 milli maça çıkması ile beraber 19 gol kaydetti. Aynı zamanda U18 ve U21 milli takımlarında da görev yapan oyunculardan biridir.