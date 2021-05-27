A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde ilk ciddi sınavında Azerbaycan ile özel maçta karşılaştı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleyi TRT Spor ekranlarında yorumlayan Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Nihat Kahveci, önemli değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli futbol adamının Cengiz Ünder ile ilgili söylediği sözler ise gündem oldu.

İşte Nihat Kahveci'nin maç sonu yorumları şu şekilde:

"Cengiz Ünder'e 10 üzerinden 3 veriyorum, kalitesi zaten 10 üzerinden 9, bazen 10 oluyor. Fizik olarak çok eksik olduğunu gördük. Bu kadar olmamalıydı."

"Uğurcan daha iyi, Altay daha iyi muhabbetleri dönüyor, hiç oralara takılmamak lazım. Buraları aşalım, burası milli takım. Taraftarlar Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu olabilir ama buralara bakmamak lazım. Her kaleci hata yapıyor."







