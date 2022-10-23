Nihat Kahveci: '112 acil, alo Rossi'

Spor Toto Süper Lig 'in 11'inci haftasında Fenerbahçe , Başakşehir'le karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin galibiyetini spor yorumcuları televizyon ekranlarında değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin futbolu ve Diego Rossi hakkında Nihat Kahveci konuştu.

"ÖRÜMCEK FALAN KALMADI"

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi. Jorge Jesus'un oyuncuların performansına büyük etki ettiğini belirten Nihat Kahveci, "Bunun en büyük sebebi Jorge Jesus. Oyuncuları ne zaman kullanacağını biliyor. Fenerbahçe'nin şöyle performansına baktığımızda Valencia eski Valencia değil. Batshuayi eski Batshuayi değil. Öyle ki Batshuayi 'ben sonradan girince daha rahatım imajını veren bir performans veriyor. İrfan Can da o kadar etkin değildi" ifadelerini kullandı.

















"FENERBAHÇE GOLÜ NEREDEN ATTI?"

Sarı-lacivertlilerin farklı sistemler deneyerek gol aradığının altını çizen Nihat Kahveci, "Fenerbahçe golü nereden attı? Merkezden attı. Farklı atak organisazyonları denedi. Yeri geldi kenardan içeriye doğru ortalar yaptı. Yeri geldi şut çekti defanstan döndü. Her zaman iyi kontrol yüzde 50 goldür derim. Muhteşem bir dokunuşla harika bir gol attı. O kalede örümcek falan kalmadı. Kalede de milli takımımızda oynayan Volkan var. Bu gol bu sezon unutulmayacak gollerin arasına girdi" diye konuştu.









"ROSSI 112 ACİL. ALO ROSSI!"

Diego Rossi'nin performansı hakkında açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, "Rossi için bir ara ben Necip'e de diyordum. Her yerde oynuyor ya... İşte Rossi 112 acil. Alo Rossi! Ankaragücü maçı, giriyor ve golünü atıyor. Bu maçta da yine aynı şekilde. Belki herkes bu maç böyle bitecek düşüncesiydi. Böyle bitecek olmasına rağmen sıkıntı olmayacakken, 112 acil Rossi ve muhteşem bir gol attı. O nasıl bir ayak içi ya? Rossi kendini aştı. Geçen sene iyiydi ama bu sene uçuyor" dedi.

"İDEAL KADRO YAVAŞ YAVAŞ BULUNUYOR"

Spor yorumcusu Elvir Baliç, Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'ini bulmaya artık çok yaklaştığını belirten Elvir Baliç, "Fenerbahçe'nin çok formda oyuncuları var. İdeal kadro yavaş yavaş bulunuyor. Muhtemelen ileriki dönemde Arao kadroya dahil olacaktır. Ferdi zaten takımın değişmezleri arasında... Maçı izlerken Jorge Jesus'un ne zaman değişiklik yapacağını konuştuk. Önce Başakşehir, Serdar Gürler'i aldı, hoca yine hamle yapmadı. Sonra baktı ki Başakşehir hiç üstüne gitmiyor o zaman 3 oyuncu birden aldı. Sonra da baskı iyice arttı zaten" dedi.





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"3 OYUNCU ÖNEMLİ KATKI YAPTI"

Jorge Jesus'un değişikliklerini yorumlayan Elvir Baliç, "Bana göre Jorge Jesus yine her şeyi zamanında yaptı. Oyuncu değişikliklerini tam zamanında yaptı ve ciddi bir verim aldı. Oyuna giren 3 yeni oyuncu da oyuna önemli katkı yaptı ve galibiyet o şekilde geldi. Altay'ın son dakikada çıkardığı gibi pozisyonlarda hiç sıkıntısı yok bana göre, hatta en iyi olduğu konu karşı karşıya pozisyonlar diyebilirim. Onun sıkıntıları; ayağa pas, topu uzaklaştırma, tedirgin çıkma gibi konular" açıklamasını yaptı.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDAN SAPMADI"

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertlilerin futbolunu yorumlayan Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçta Fenerbahçe'de şampiyonluk oyununu gördüğümü söylemem ama şampiyonluk puanını gördüğümü söyleyebilirim. Zorluk derecesi yüksek maçlarda Jesus henüz sınavları veremedi demiştik. Oyun, geçtiğimiz haftalardaki Kadıköy oyunu gibi değildi ancak Jesus baktı ki işler yolunda gitmiyor, hücum hattını komple değiştirdi. Bugün Fenerbahçe bütün duran topları kötü kullandı. İrfan Can gibi bir oyuncunun olduğu takımda bu kadar da uzun oyuncu varken duran topların daha iyi kullanılması gerekirdi. Oysa ki geçtiğimiz haftalarda çok iyi organizasyonlar görüyorduk. Daha iyi Fenerbahçe izledik bu sezon ancak rakip iyi bir takım. Neticede muhtemel rakiplerinden birini yendi Fenerbahçe ve sezon başındaki şampiyonluk yolundan herhangi bir şekilde sapmadı Jesus."