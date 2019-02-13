Nihat Doker, ISF Atletizm Teknik Komite Başkanlığına seçildi

Nihat Doker, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Atletizm Teknik Komite Başkanlığına seçildi.

13 Şubat 2019, Çarşamba 13:17
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Nihat Doker, ISF Atletizm Teknik Komite Başkanlığına seçildi

Nihat Doker, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Atletizm Teknik Komite Başkanlığına seçildi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan (TOSF) yapılan açıklamaya göre, ISF Yönetim Kurulunun son toplantısında Nihat Doker, ISF Atletizm Teknik Komite Başkanlığına seçildi ve 4 yıl süreyle bu görevi sürdüreceği federasyona tebliğ edildi.

TOSF Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, Dünya Okul Sporları’nın 3 ana branşının atletizm, cimnastik ve yüzme olduğunu belirterek, "Nihat Doker’in ISF Atletizm Teknik Komite Başkanlığına getirilmesi, ülke olarak göğsümüzü kabartmış ve bizleri mutlu etmiştir. Bu vesileyle kendisini kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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