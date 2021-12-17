Nihan Su: Güzel başarılara imza atacağız

1995 yılında başladığı kariyerinde önemli başarılara imza attıktan sonra 2006 yılında aktif futbolculuk hayatını noktalayan Nihan Su, teknik direktörlüğe başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) birçok görevde yer alan ve 26 yıldır kadın futbolu için büyük emek veren Nihan Su, bu sene kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör olarak göreve başladı. Sarı lacivertli kulüp çatısı altındaki takıma önemli teknik ekip ve oyuncu grubu kazandıran Nihan Su, Türkiye'nin birçok ilinde kızların futbol oynadığını ve çıtanın daha da yukarı çıkacağını ifade etti.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su ile takım kaptanı Fatma Kara Şahinbaş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Son dönemde özellikle büyük kulüplerin devreye girmesi ile daha fazla farkındalık olduğunu kaydeden Nihan Su, "Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok ciddi bir gelişim içerisindeyiz. 3 aylık bir şube olmamıza rağmen özellikle taraftarlarımızın, camiamızın ilgisi üst düzeyde. Kadınlara fırsat verildiği zaman ben daha fazla kız çocuğumuzun futbolun içerisine gireceğini, sistemin içerisinde kalabileceğini ve güzel başarılara imza atacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

"ANLAMLI VE FARKINDALIĞI YÜKSEK BİR MAÇTI"

Kadına şiddete karşı farkındalık maçında Galatasaray ile oynadıkları mücadele hakkında konuşan Nihan Su, "İşin sportif yanıyla birlikte toplumsal olarak vermemiz gereken bir mesaj vardı. Kadına şiddete son temalı bir organizasyona katılmaktan dolayı gerçekten çok mutlu olduk, anlamlı ve farkındalığı yüksek bir maçtı. Çok ciddi kitlelere de ulaştığını düşünüyorum. Siyaset ve spor dünyasından birçok kişi orada bizlerleydi. Seyircinin ilgisi çok iyiydi, kızlarımız ilk defa böyle bir organizasyonda, seyircinin önünde oynadılar. Bizim için tarihi bir gündü, kulübümüz adına ilk derbi maçtı ve kazandığımız için çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

"KARAKTERLİ BİR OYUNCU GRUBU İLE ÇALIŞIYORUM"

Galatasaray maçı öncesinde kamp yaptıklarını kaydeden Nihan Su, "Mental yönde iyi bir gelişim göstermesi gerektiğini düşündük ve kızlarımızı bu atmosfere hazırlamaya çalıştık. Tecrübeli oyuncularımızla genç oyuncularımızın uyumu, adaptasyonu, entegrasyonu çok çok iyi. Birlikte çalışmaktan ve öğrenmekten keyif alıyorlar. Karakterli bir oyuncu grubu ile çalışıyorum, bu çok önemli. İyi bir ivme yakaladık, herkes huzurlu ve gerçekten sahada olmayı hak ediyorlar. Biz de o şansı vermeye devam edeceğiz. Bence artık onlar için daha fazla sorumluluk vakti diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDA ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Beşiktaş ile oynayacakları maçın ise güzel geçeceğini düşündüklerini dile getiren Su, "Açıkçası Vodafone Park'ta oynayacak olmamız da bizim açımızdan da oldukça heyecan verici olacak. Ben iki takımın da çok iyi futbol oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Biz de çok ciddi hazırlanıyoruz bu maça resmi maçımız olacak. Umuyorum ki Galatasaray maçında gösterdiğimiz performansı Beşiktaş karşısında da gösteririz. Oyuncularımız ve biz elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

"KADIN FUTBOLU ADINA CİDDİ BİR GELİŞİM KAYDEDECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Kadın futbolunun gelişimi hakkında da konuşan Nihan Su, "Ben bundan sonraki süreçte biraz daha kadın futbolu adına ciddi bir gelişim kaydedeceğimizi düşünüyorum. Özellikle sponsorların da devreye girmesi ile marka değeri daha da artacak ve iyi bir pazar oluşacak bence. Daha fazla kadın futbolcuya da ihtiyacımız olacak ve aynı zamanda tesisleşme ile altyapı hamlelerini çok doğru yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu işi okullara indirdiğimizde kız çocuklarımıza ulaşacağız ve uzun vadede de başarı kaçınılmaz olacak. Ben açıkçası onu hayal ederek daha fazla çalışma temposu içine de girmek istiyorum. Türkiye'nin doğusundan batısına her bölgesinde kadın futbol takımının olduğunu biliyorum. Bu gelişim de bizleri son derece mutlu ediyor. Hakkari, Diyarbakır ve birçok ilimizde kızlarımız futbol oynuyor, bence çok önemli bir mesaj. Hakikaten çok zor olan bir iş yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de tek işleri futbol değil. Hem mesleklerini icra ediyorlar hem okuyorlar hem de futbola tutkun insanlar. Bence kadın futbolcularımız ilerleyen süreçlerde çıtayı ileriye taşıyacak ve kendileri geliştiği gibi bir başka kız çocuğunu da geliştirmeye çalışacaklar" şeklinde konuştu.

FATMA KARA ŞAHİNBAŞ: FUTBOLA 8 YAŞINDA ERKEK TAKIMINDA BAŞLADIM

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın kaptanı Fatma Kara Şahinbaş ise Almanya'da 8 yaşında erkek takımıyla futbola başladığını ifade etti. 2 sene erkek takımında yer aldığını dile getiren Fatma Kara Şahinbaş, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Sonrasında kadın takımından teklif gelince direkt oraya transfer oldum. Almanya'da yaklaşık 18 yaşına kadar devam ettim sonrasında ise Türkiye'ye, Trabzonspor'a transfer oldum. Ataşehir Belediyesi, Trabzon İdmanocağı ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonra İzlanda'ya transfer oldum. Yaklaşık 3 sene de İzlanda'da devam ettim futbol hayatıma ve sonrasında ise Fenerbahçe'ye transfer oldum" dedi.

"BÖYLE BİR CAMİANIN KARŞISINDA BİR DERBİ MAÇTA İLK GOLÜ KAYDETMEK ÇOK GÜZEL"

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın yeni kurulmasına rağmen çok iyi ilerleme gösterdiğini ifade eden Fatma Kara Şahinbaş, "Oyuncular, teknik heyet çok güzel adapte olduk. Hep beraber çok güzel çalışıyoruz. Takımdaki atmosfer olumlu ve pozitif. Böyle bir camianın karşısında bir derbi maçta ilk golü kaydetmek çok güzel. Çok mutluyum. İnşallah Beşiktaş maçında da aynısı olur. Galatasaray maçı sonrasında hepimiz çok mutluyduk. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık, yeni bir takım olduğumuz için heyecan çok vardı. Aynı zamanda genç de bir kadroya sahibiz. O genç kadro ile tecrübeli oyuncular arasındaki uyumu iyi sağladığımızı düşünüyorum ve bunu sahaya çok iyi yansıttığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş ile oynayacakları derbi maç ile ilgili konuşan Fatma Kara Şahinbaş, "Beşiktaş - Galatasaray kıyaslaması fazla yapılmaz bence. Beşiktaş 7 senedir var olan bir takım. O yüzden bu maça tabii ki daha farklı hazırlanacağız, iyi konsantre olmamız lazım. Her şey şu anda çok iyi ilerliyor. Umutluyum, galibiyetle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA)