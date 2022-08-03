Nihan Dabakoğlu, Beşiktaş’ta

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen başarılı forvet Nihan Dabakoğlu’nu kadrosuna kattı. Nihan Dabakoğlu son olarak Elazığ İl Özel İdare forması giydi.

Nihan Dabakoğlu kimdir?

5 Mart 1998 doğumlu olan Nihan Dabakoğlu, 175 cm boyunda ve forvet olarak görev almaktadır. Kariyerine Beşiktaş'ın altyapısında 2015 senesinde başlayan Nihan Dabakoğlu, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı forma ile A Takım’da 7 lig, 3 Eurocup maçına çıktı. 2018-2019 sezonunda Adana Basketbol’da forma giyen başarılı oyuncu forma giydiği 2 karşılaşmada; 9 sayı, 1 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı. 2019-2020 sezonunda Gündoğdu Adana Basketbol ile 15 maça çıkan basketbolcu; 3.3 sayı, 1.5 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla oynadı. 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Elazığ İl Özel İdare forması giyen Nur Nihan Dabakoğlu son sezonunda 25 maça çıktı ve 6.3 sayı, 2.5 ribaund, 1.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. Nur Nihan Dabakoğlu 2022-2023 sezonu öncesinde Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.