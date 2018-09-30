Nigel Hayes: Hedefim NBA’e geri dönmek

Galatasaray’ın yeni transferi Nigel Hayes, kariyerine NBA’de devam ettirmek istediğini belirterek, “Türkiye çok güzel bir ülke ama tabi ki benim hedefim NBA’ye geri dönmek” dedi. Hayes ayrıca 2 ay içerisinde akıcı şekilde Türkçe konuşmak istediğini söyledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Amerikalı basketbolcu Nigel Hayes, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Galatasaray’da oynayacak olmasından dolayı heyecanlı olduğunu belirten Hayes, “Yapmam gereken bazı şeyler var. Kendimi kanıtlamam gerek şeyler var. Yeteneklerimi göstermem gerekiyor. Onlar için buraya geldim. Onların hepsini yapıp, takımımın kazanmasına yardımcı olmak istiyorum” diye konuştu.

“Avrupa’da basketbol çok farklı”

Avrupa’daki ilk sezonu olduğunu ve uyum sürecinde olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, “Dolayısıyla Avrupa basketboluna uyum sürecindeyim ben de. Avrupa’da basketbol çok farklı oynanıyor. Hakemler, kararlar, oyunun oynanış tarzı farklı. Gerçekten tamamıyla farklı bir basketbol oynanıyor. Adapte olma süreci benim için çok zor. Ama her şey iyi olacak. Alışma süreci bitecek. Kazanmaya başlayacağız ve başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye çok güzel bir ülke ama tabi ki benim hedefim NBA’ye geri dönmek”

Kariyerine Avrupa’da mı ya da NBA’de mi devam etmek istediğinin sorulması üzerine Amerikalı oyuncu, “Türkiye çok güzel bir ülke ama tabi ki benim hedefim NBA’ye geri dönmek. Bunu olabildiğince en hızlı şekilde yapmak istiyorum. Buraya gelme nedenlerimden biri de oydu. NBA scoutlarına gereken kabiliyete sahip olduğumu göstermek istiyorum. Dolayısıyla işimize bakacağız derken bunu kastediyordum. Yapmam gereken bazı şeyler var. En büyük hedefim NBA’ye geri dönebilmek” diye cevap verdi.

“Geldiğimde Galatasaray’ın hedefinin her zaman kazanmak olduğunu öğrendim”

Takım olarak bu seneki hedefler hakkında konuşan Hayes, “Buraya geldiğimde ilk öğrendiğim şey Galatasaray’ın hedefinin her zaman kazanmak olduğuydu. Galatasaray kazanma alışkanlığına ve kültürüne sahip bir kulüp. Biz de buna yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Başantrenör Ertuğrul Erdoğan’ı kolejdeki antrenörüne benzeten Nigel Hayes, ikisinin de harika insanlar olduğunu söyledi.

“İki ay içerisinde akıcı şekilde Türkçe konuşmak istiyorum”

Türkçe’ye olan ilgisinin sorulması üzerine Hayes, “Yabancı ülkedeyken o ülkenin dilini konuştuğunuz zaman çevrenizdeki insanların nasıl daha mutlu olduğunu görüyorsunuz. Herkes gülüyor. Birincisi insanların mutlu olduğunu görmek istiyorum. İkincisi ise Türkçe öğrenmek benim için kişisel bir hedef. Kendim ile olan bir savaş gibi. İki ay içerisinde akıcı şekilde Türkçe konuşmak istiyorum. Bunun için çok uğraşıyorum. NBA’e dönmek ana hedefim ama buradayken buradaki insanlar gibi davranıp, yaşamak istiyorum. Dolayısıyla bunun için Türkçe’yi de öğrenmem gerekiyor” diye cevap verdi.

İHA