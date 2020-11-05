Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrumspor'u seri penaltı atışları sonucunda eleyen Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nde maçın ardından futbolcular İzmir depreminde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i unutmadı. Niğdeli futbolcular Elif'in kurtarma ekibi personelinin parmağını eliyle tuttuğu anı canlandırdı.

İzmir ve tüm Türkiye'yi yasa boğan 30 Ekim'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin acıları sürerken Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'ndaki Bursaspor deplasmanında attığı golden sonra depremzede çocuklar için formasının altına giydiği tişörtü kameralara göstererek umut mesajı veren Karşıyakalı futbolcu Harun Atalay, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Depremde Harun'un Karşıyaka altyapısındayken aynı kulüpte birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Malik Tahirler enkaz altından ağır yaralı kurtulurken annesi ise vefat etti. Deprem günü Malik ve annesinin oturduğu apartmanın önüne giderek kurtarma çalışmalarını takip eden 24 yaşındaki Harun, enkaz altından günler sonra yaralı çıkan çocuklar İdil, Elif ve Ayda için Bursaspor maçında formasının altına, "Her şeye rağmen umut var, İdil, Elif, Ayda" yazılı tişört giydi. Karşıyakalı futbolcunun ardından bugün de Niğdesporlu futbolcular turu geçmenin verdiği sevinci takım halinde 'umut var' işareti yaparak paylaştı.

DHA