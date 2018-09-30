Niğde Anadolu FK - Bodrumspor maç sonucu: 1-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol Kulübü sahasında Bodrumspor’u 1-0 yendi.
STAT: 5 Şubat
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xx), Kerem Yükünç (xx), Kadir Kantekin (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Eser Altın (xx) - Yusuf Arslan (xx) (Dk. 64 Arda x), Gökhan Gelmen (xx), Alper Durak (xx), Kahraman Demirtaş (xx), Cabir Coşar (xx), İsmail Güven (xx), Olcay Turhan (xx) (Dk. 58 İbrahim x), Enis Durak (xx), Musa Aktaş (xx), Fatih Aktay(xx) (Dk. 87 Selçuk x)
BODRUMSPOR: Kaya Tarakcı (x) - İzzet Yıldırım (x), Özgür İleri (x), Emre Şahin (x)(Dk. 46 Cem x), Samet Kataalp (x), Şaban Genişyürek (x), Hüseyin Kala (x)(Dk.75 Ozan x), Göksu Türkdoğan (x) (Dk. 67 Mustafa x), Emre Balak (x), Gökhan Yılmaz (x), Özgür Yılmaz (x)
GOLLER: Dk. 74 Alper (Niğde Anadolu FK)
SARI KARTLAR: Fatih (Niğde Anadolu FK) - Hüseyin, Emre (Bodrumspor)