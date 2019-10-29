Niğde Anadolu- Antalyaspor: 2- 3

ANTALYA, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK'yi seri penaltı atışları sonunda 3- 2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı, Emre Kargın, Ahmet Şimşek ve Hakan Betaş hakem üçlüsü yönetti.

Antalyaspor'da; Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Tarık Çamdal (Dk.91 Aly Cissokho), Harun Alpsoy (Dk.61 Doğukan Sinik), Yekta Kurtuluş, Amilton Minervino, Hakan Özmert (Dk.69 Halil İbrahim Sevinç), Fredy Ribeiro (Dk.46 Gelson Dala) ve Gustavo Blanco forma giydi.

Rakip takımda ise Muhammet Taha Tepe, Berkehan Biçer, Mustafa Peker, Recep Yemişci, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Fatih Ateş (Dk.90 Atalay Yıldırım), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk.51 Embiya Ayyıldız), Aykut Çolakoğlu (Dk.62 Enis Durak) ve Mustafa Özyaşar mücadele etti.

NORMAL SÜRE GOLSÜZ TAMAMLANDI

Mücadelenin ilk 20 dakikasında her iki takım gol pozisyona girdi ancak bu skora yansımadı. İlk yarıda bir topu direkten dönen Antalyaspor, daha baskılı bir futbol ortaya koymasına rağmen ilk 45 dakika golsüz sona erdi.

UZATMALARA GİTTİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Antalyaspor'un baskısı sürdü. 2 şutu direkten dönen Antalyaspor'un peş peşe bulduğu gol fırsatlarda Niğde temsilcisinin kalecisi 18 yaşındaki Muhammet Taha Kahraman başarılı kurtarışlarıyla dikkati çekti. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Amilton'un düşürülmesi ile kırmızı beyazlılar penaltı kazandı. Atışı kullanan Gustavo Blanco topu auta atınca mücadelenin normal süresi 0-0 tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.

SERİ PENALTI ATIŞLARI TUR GETİRDİ

120 dakikanın sonunda da gol gelmeyince tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Seri penaltı atışları sonunda Antalyaspor maçtan 3-2 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekip bu skorla rakibini eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tura yükseldi.

Antalyaspor'da Gustavo Blanco ve Yekta Kurtuluş, Niğde Anadolu FK'de ise Mustafa Peker, Metehan Yılmaz, Taha Tepe, Atalay Yıldırım ve Recep Yemişçi sarı kart gördü.

Antalyaspor'da Gelson Dala, Yekta Kurtuluş ve Gustavo Blanco penaltı atışlarını gole çevirirken Bahadır Öztürk ve Doğukan Sinik ise atışlarda başarı sağlayamadı.

Niğde Anadolu FK takımında ise Embiya Ayyıldız ve Berkin Taşkın atışları gole çevirirken, Recep Yemişçi,

Mustafa Peker ve Metehan Yılmaz ise atışları değerlendirmedi.

FOTOĞRAFLI

