Nielsen: ’Zanka lider ve savaşçı’

Yusuf Dursun / Fanatik Çok Özel

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı sol bek Brian Nielsen, kendisi gibi Sarı-Lacivertliler’de formayı terletecek olan Zanka ile ilgili olarak övgü dolu sözler sarf etti. FANATİK’e konuşan Nielsen şunları söyledi: “Fenerbahçe taraftarı bu oyuncuyu çok sevecek ve bağrına basacak. Çünkü o tam bir lider, tam bir savaşçı. Üstünde ölü toprağı yok, doğuştan Viking özellikleri taşıyor. Hiçbir zaman sahada yenilgiyi kabul etmiyor, yüreğini ortaya koyuyor, formasının hakkını veriyor, hep ayakta kalmayı başarıyor. Bu da hem takım arkadaşlarını ateşliyor hem de taraftarları coşturuyor. Fenerbahçe takımına büyük katkı yapacak, 12. Adam da Zanka’yı çok sevecek.”

‘Her yere yetişir’

“Hem teknik heyetin hem de camianın beklentilerini karşılayacaktır. Ayrıca takım oyununa büyük uyum ve katkı sağlayan bir kişilik. Yanında kim oynarsa oynasın. O işini yaparken, savunmanın her tarafına da yetişmek için büyük gayret sarfeder. Kendisine başarılar diliyorum.