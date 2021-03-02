League of Legends dünya üzerinde oyun piyasasına bakıldığında şüphesiz ki başı çeken oyunlardan biri. Bu oyun içinde pek çok karakter barındırıyor. Bu karakterlerden biri de Nidalee.

League of Legends'ta Nidalee Karakteri Kimdir?

Nidalee ailesi ile birlikte Büyük Duvar'ın güneyindeki Kumungu ormanlarında yaşıyordu. Bu ormanlarda şampiyonlar bulunmadığı gibi, en ufak bir yaşam belirtisine bile rastlamak oldukça zordu. Nidalee ilk zamanlar ailesi ile birlikteyken, ailesini amansız bir hastalık sonucu kaybetti. Her birinin acı çekerek öldüğüne tanık oldu. Nidalee bu sık yağmur ormanlarına tek başına bir kız çocuğu olarak kaldı.

Tek başına kalan Nidalee ormandaki tüm yaratıklara kendisini sevdirmeyi başardı. Bu sayede de hayatta kalabildi. Nidalee ormanda bir puma ailesi tarafından yetiştirildi. Bu ormanda ormanın sihriyle beslendi ve hem insan bedeninin hem de kedi tavırlarının sınırlarını genişletti. Zaman içerisinde tam anlamıyla bir muhafıza dönüşen Nidalee, dişiyle tırnağıyla ormana zarar vermek isteyen herkese karşı bu ormanı savunmaktadır.

Nidalee'nin Karakter Özellikleri

Riot Point: 790

Mavi Öz: 3150

Can: 511,2 (seviye başına +80)

Saldırı Gücü: 53 (seviye başına +3,5)

Saldırı Hızı: 0,638 (seviye başına + %3,22)

Hareket Hızı: 335

Can Yenileme: 6,005 (seviye başına +0,6)

Zırh: 22,88 (seviye başına +3,5)

Büyü Direnci: 30

Roller: Suikastçi, Savaşçı

Rakipler: Gölge Acvı Rengar

Arkadaşlar: Ruh Gezgini Udyr

Nidalee'nin Rün Rehberi ve Sezon 11'de Yenilenen Rünler

Nidaale'nin rünleri;

Hakimiyet: Elektrik Ver (29), Kara Hasat (71), Belden Aşağı (4), Ani Darbe (95), Zombi Totem (45), Göz Yuvarı Koleksiyonu (55), Açgözlü Avcı (95), İnsafsız Avcı (6).

İlham: Sihirli Pavuçlar (84), Mükemmel Zamanlama (7), Geleceğin Pazarı (17), Peksimet Teslimatı (3), Kozmik Sezgi (89).

İsabet: Yenilmez (100), Zafer (68), Pratik Zeka (32), Efsane: Çeviklik (9), Efsane: Sıvışma (91), Son Darbe (60), Biç Devir (4), Son Direniş (36).

Büyücülük: Bulut Pelerini (94), Yücelik (9), Sürat (3), Mutlak Odak (3), Suda Yürüyen (90).

Nidaale'nin 11. sezonda yenilenen rünleri;

Hakimiyet: Kara Hasat, Ani Darbe, Zombi Totem, Açgözlü Avcı.

İsabet: Pratik Zeka, Efsane: Sıvışma, + %9 saldırı hızı, +5 zırh, +10 değişken kuvvet.

Nidalee'nin Yetenekleri

Kolaçan: Hareket hızı 2 saniyeliğine artar.

Mızrak Atışı / Yere Ser: Katettiği mesafe kadar hasar veren bir mızrak atar.

Vahşi Pusu / Atıl: Nidalee bir kapan kupar. Kapana takılan rakipler hasar alır.

İlkel Güdü / Pençele: Nidalee takım arkadaşlarını iyileştirir ve puma ruhunu çağırarak arkadaşlarına saldırı hızı kazandırır.

Puma Sureti: Nidalee pumaya dönüşür ve yeni yetenekler kazanır.

Nidalee'nin Itemleri (Build)

Köz Bıçak: Toplam ücret 350, satılırken 350.

Akan Su Asası: Toplam ücret 2100, satılırken 400.

Lich Boğan: Toplam ücret 3200, satılırken 450.

Sihirbaz Pabuçları: Toplam ücret 1100, satılırken 800.

Morellonomikon: Toplam ücret 3000, satılırken 650.

Rabadon'un Şapkası: Toplam ücret 3600, satılırken 1265.

Nidalee'nin Counter Şampiyonları (Pickler)

Nidalee'nin karşısında zayıf olduğu rakipler;

Akali - Suikastçi ve Büyücü

Zed - Suikastçi ve Savaşçı

Fizz - Suikastçi, Büyücü ve Savaşçı

Yasuo - Suikastçi ve Savaşçı

Pantheon - Suikastçi ve Savaşçı

Nidalee'nin karşısında güçlü olduğu rakipler;

Garen - Savaşçı ve Tank

Gnar - Savaşçı ve Tank

Jayce - Savaşçı

Lux - Büyücü ve Destek

Singed - Savaşçı ve Tank

Nidalee'nin Kostümleri

Klasik Nidalee

Kar Tavşanı Nidalee

Leopar Nidalee

Hizmetçi Nidalee

Firavun Nidalee

Cadı Nidalee

Kelle Avcısı Nidalee

Savaş Ustası Nidalee

Gözüpek Nidalee

Süper Galaksi Nidalee