Nicolo Melli hakkındaki soruları bil, imzalı formayı kap!
EuroLeague, Trivia Quiz ile oyuncular konusundaki bilgilerinizi sınarken sürpriz de hediye imkanları sunuyor. Nicolo Melli hakkındaki soruları doğru cevapla ve oyuncunun imzalı formasını kazanma şansını yakala!
EuroLeague, basketbolseverlerin EuroLeague oyuncuları konusundaki bilgilerini Trivia Quiz ile ölçüyor. Üstelik bu kez sorular tanıdık bir isim hakkında geliyor...
Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli hakkındaki soruları cevaplandırarak hem düzeyinizi ölçme hem de doğru cevapladığınız takdirde yıldız oyuncunun imzalı formasını kazanma imkanını elde ediyorsunuz.
SORULARI CEVAPLAYIP FORMAYI KAZANMA ŞANSINI ELDE ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!