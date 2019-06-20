Nicolo Melli hakkındaki soruları bil, imzalı formayı kap!

EuroLeague, basketbolseverlerin EuroLeague oyuncuları konusundaki bilgilerini Trivia Quiz ile ölçüyor. Üstelik bu kez sorular tanıdık bir isim hakkında geliyor...

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Nicolo Melli hakkındaki soruları cevaplandırarak hem düzeyinizi ölçme hem de doğru cevapladığınız takdirde yıldız oyuncunun imzalı formasını kazanma imkanını elde ediyorsunuz.