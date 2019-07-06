Nicolas Pepe Liverpool yolunda! Resmen açıklandı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Nicolas Pepe, geçtiğimiz sezon gösterdiği müthiş performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya başlamıştı. Birkaç ay evvel verdiği bir demeçte 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satacaklarını resmen ilan eden Lille Başkanı Gerard Lopez, oyuncunun transferiyle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

RMC Sport'a açıklamalarda bulunan Lopez, "Liverpool, bizimle değil ama oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bize de Afrika Uluslar Kupası'ndan önce Pepe için iki teklif geldi ama bunları turnuvadan sonra değerlendireceğiz. Ancak bu konudaki tek karar mercii biz değiliz. Zira oyuncunun da kendine göre bazı talepleri var. Devre arasında da Bayern Münih onu istemişti. Paris Saint Germain'den ise hiç teklif almadık." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler