Transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitiren Göztepe, şartların oluşması halinde bir stoper daha alacak. Sarı- Kırmızılılar’a menacerler tarafından önerilen son isim Isimat Mirin... Beşiktaş’ta gözden çıkartılan tecrübeli savunmacı ile Fransız ekiplerinden Amiens de yakından ilgileniyor. Kartal’ın kiralamaya sıcak baktığı Mirin’le ilgili tek sorun, oyuncunun maaşı. Fransız futbolcu Beşiktaş’ta senelik 1.2 milyon Euro kazanıyor.