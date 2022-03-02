Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan Fenerbahçe , Portekizli hocayla istediğini bulamamış ve yollar ayrılmıştı. Sezonun geri kalanına İsmail Kartal ile yoluna devam eden sarı-lacivertliler bir yandan da yeni sezon için teknik direktörlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bielsa, Löw, Jorge Jesus gibi tecrübeli isimlerle temasta olan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için kesin olarak şampiyonluğu hedefliyor. Bu bağlamda adımlarını sağlam atmak isteyen Fenerbahçe, orta saha transferi için sürpriz bir isimle temasa geçti. Sarı-lacivertliler, River Plate'nin Uruguaylı orta sahası Nicolas de la Cruz için harekete geçti.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar Nicolas de la Cruz kimdir? sorusunu internette aratmaya başladı. Nicolas de la Cruz'un kariyeri...









Nicolas de la Cruz kimdir?

1 Haziran 1997'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da dünyaya gelen karşı Nicolas de la Cruz, futbola Liverpool FC Montevideo'nun altyapısında başladı.

Burada profesyonel olan solak orta saha, 2017 yazında Arjantin'in River Plate takımına transfer oldu.

River Plate'de toplam 136 müsabakaya çıkan Uruguaylı merkez orta saha, 24 gol 29 asistlik performans ortaya koydu.



