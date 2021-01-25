Nicolae Stanciu kimdir? Kaç yaşında ve hangi mevkii de oynuyor?

Nicolae Claudiu Stanciu, 7 Mayıs 1993 yılında Romanya'nın Cricau kentinde dünyaya geldi. Çek kulüplerinden Slavia Prag'da ve Romanya milli takımında ofansif orta saha ve kanat pozisyonunda görev yapan Rumen 27 yaşındaki futbolcudur.

Stanciu, kariyerine Unirea Alba Iulia takımında başladı. Vaslui ve FC Steaua Bükreş takımlarında altı kez lig şampiyonluğu kazandı. Daha sonra milli takıma alındı. Ağustos 2016'da Anderlecht'e transfer olurken 9.7 milyon euroluk bonservis ücretiyle Belçika kulübünde gerçekleşen en pahalı transfer oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında Sparta Prag ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalarken kulüp adına bir başka rekor transfer ödemesi daha gerçekleşti. 2019 yılının başında Sparta Prag'tan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan 27 yaşındaki orta saha, 6 ay sonra Slavia Prag'a imza atarak Çek Cumhuriyeti'ne geri döndü.

Daha önce 19 ve 21 yaş altı takımlarında ülkesini temsil eden Stanciu, A milli takım ile ilk maçına Mart 2016'da çıktı. Stanciu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkenin kadrosunda yer aldı.

Slavia Prag ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan on numaranın piyasa değeri Transfermarkt'a göre 4.5 milyon euro olarak görünüyor.