Younes Belhanda ile yolların ayrılması sonrasında 10 numara arayan Galatasaray , Çekya ekibi Slavia Prag'ın yıldız oyuncusu Nicolae Stanciu'ya kanca attı. Fatih Terim'in listesinde ilk sırada bulunduğu öğrenilen Stanciu için Galatasaray'ın 6 milyon Euro'yu gözder çıkardığı iddia edildi. Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Stanciu, geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asistle oynadı. Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, son dakika transfer gelişmelerinin ardından Stanciu'nın kariyerini araştırmaya başladı.

Nicolae Stanciu kimdir, kaç yaşında? Nicolae Stanciu nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Nicolae Claudiu Stanciu olan Rumen yıldız, 7 Mayıs 1993'te Romanya'nın Alba Iulia şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına ülkesinde başlayan ve yeşil sahalara Unirea Alba Iulia altyapısıdna adım atan Stanciu, 2008 yılında A takım kadrosuna dahil edildi.

Burada 2 yıl geçiren ve Vaslui'nin dikkatini çeken yıldız orta saha, Eylül 2011'de 240 bin Euro bonservis bedeliyle ilk transferini gerçekleştirdi.

Vaslui'de 55 resmi maça çıkan, 3 gol, 6 asistle oynayan Stanciu, ülkenin en köklü ekibi Steaua Bükreş'in yolunu tuttu. Bükreş, Stanciu için Vaslui'ye 700 bin Euro bonservis ödedi.

Steaua'da 3 yıl geçiren ve vazgeçilmezler arasına giren Rumen orta saha, çıktığı 85 maçta 20 gol, 20 asistle skora katkı sağladı. Stanciu, Başkent ekibinde 2 lig kupası, 2 de Romanya Kupası zaferi yaşadı.

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken orta saha, 2016'da ilk kez ülke dışına çıktı ve 9.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Anderlecht'e transfer oldu.

Belçika'da 2 yıl geçiren ve 53 maçta 9 gol, 10 asistle oynayan Rumen oyuncu, lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Anderlecht'te 2 yıl geçiren Stanciu, Ocak 2018'de Çekya ekibi Sparta Prag'a 3.7 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Burada 1 yıl geçiren tecrübeli oyuncu, 34 maçta 10 gol, 10 asistle skora katkı sağladı ve Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den cazip bir teklif alması sonrası ayrılık kararı aldı. Ocak 2019'da 10 milyon Euro bonservisle Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Stanciu, yarım sezon forma giydiği Al Ahli'de 10 maça çıktı ve 2 gol, 3 asist kaydetti.

Sezonun tamamlanmasıyla Çekya'ya dönen Stanciu, eski takımı Sparta Prag'ın ezeli rakibi Slavia Prag'a 4 milyon Euro bonservisle imza attı.

Temmuz 2019'dan bu yana Slavia Prag forması giyen Rumen yıldız, burada çıktığı 85 maçta 20 gol, 20 asistle oynadı, 2 lig, 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Slavia Prag ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

2016'dan bu yana Romanya A Milli Takım forması giyen Stanciu, 44 resmi maçta 10 gol atma başarısı gösterdi.