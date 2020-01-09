Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup son 16 turu E Grubu ilk maçında İtalya’nın Dolomiti Energia ekibini 73-69 yendi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dolomiti Energia Başantrenörü Nicola Brienza, Darüşşafaka Tekfen’i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun planımızı büyük ölçüde sahaya yansıttık. İkinci periyot farkı ortaya çıkartan periyot oldu. Son bölümde de sonucu etkileyen birkaç ufak hata yaptık ve kaybettik. Bu sayfayı kapatıp, önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.















