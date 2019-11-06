Nicola Brienza: Maç boyunca iyi oynadık

7DAYS EuroCup'ın altıncı maç döneminde temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında konuk ettiği Dolomiti Energia Trento'ya 81-76 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Dolomiti Energia Başantrenörü Nicola Brienza, maç boyunca çok iyi oynadıklarını belirtti.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Brienza, "İlk yarı istediğimiz şutları bulamadık. İlk yarı bu yüzden fark açıldı. İkinci yarı oyun anlayışımızı değiştirdik. Sonrasında farkı erittik. Maç boyunca iyi oynadık. Dış atışlarda iyi bir yüzde ile oynadık. Savunmada da iyi iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.