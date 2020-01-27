Çeyrek final maçında Rafael Nadal ile karşılaşacak olan Nick Kyrgios ise çarpıcı bir olaya imza attı. Avustralyalı tenisçi, hayranı olduğu Kobe Bryant’ın 8 numaralı formasıyla korta çıkarken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Bein Sports



