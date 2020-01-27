Nick Kyrgios'tan güne damga vuran hareket

Kobe Bryant’ın dünyayı yasa boğan ölümü, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’a da damga vurdu..

27 Ocak 2020, Pazartesi 11:33 Son Güncelleme:
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Nick Kyrgios'tan güne damga vuran hareket

Çeyrek final maçında Rafael Nadal ile karşılaşacak olan Nick Kyrgios ise çarpıcı bir olaya imza attı. Avustralyalı tenisçi, hayranı olduğu Kobe Bryant’ın 8 numaralı formasıyla korta çıkarken göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Bein Sports


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