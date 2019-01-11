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Nice taraftarlarından forvet transferi için kampanya!

Bu sezon Fransa Ligue 1'de en az gol atan takım konumunda bulunan Nice'te taraftarlar santrfor transferi için Leetchi platformu üzerinden kampanya başlattı.

11 Ocak 2019, Cuma 13:25
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Nice taraftarlarından forvet transferi için kampanya!

Bu sezon Fransa Ligue 1'de 18 maçta attığı 13 golle en az gol atan takım konumunda bulunan Nice'te taraftarın sabrı taştı.

Olimpik Lyon'dan transfer edilen Myziane Maolida'nın beklenen performansı gösterememesi ve Mario Balotelli'nin de tek bir gol kaydedememesi üzerine takıma gönül verenler harekete geçti.

Leetchi platformu üzerinden bir bildiri yayımlayan bir grup Nice taraftarı, forvet transferi için kampanya başlattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boş kaleye bile topu gönderemeyen futbolculardan sıkıldınız mı? Satın alma opsiyonu olmayan kiralamalardan ve parasızlıktan ötürü hayal kırıklığı yaratan transferlerden bıktınız mı? Hücumda Ligue 1'in 20'ncisi olan takımı desteklemekten usandınız mı? Arjantin veya Sırbistan2dan otantik bir golcü almak için hedefimiz 10 milyon euro!

Twitter'da aktif olan küçük bir taraftar topluluğu olarak mevcut durumu gündeme getirmek istedik."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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