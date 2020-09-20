Nice - PSG maç sonucu: 0-3

Ligin ilk 2 maçını mağlubiyetle kapatan, Marsilya maçındaki kırmızı kartlardan dolayı da ağır hasar alan PSG, Nice karşısında net bir galibiyet aldı: 3-0. Geçtiğimiz hafta Metz'i Draxler'in son dakika golüyle 1-0 mağlup eden Paris ekibi, Nice karşısında galibiyete Mbappe (pen), Di Maria ve Marquinhos'un golleriyle ulaştı. Neymar'ın yokluğunda Mbappe-Di Maria ikilisiyle skora giden PSG, 4. hafta sonunda 6 puana ulaştı. Patrick Vieira yönetimindeki Nice de, 4 maçta 6 puanda kaldı.