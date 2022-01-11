Nice ikili rekabette Nantes karşısında üstün

Nice, Ligue 1'de sahasında Nantes'a karşı oynadığı son 13 maçın sadece birini kaybederken (Kasım 2015'te 2-1) bu seride 4 galibiyet 8 beraberlik aldı.

Nice Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in 9 puanından sonra evinde ilk golünü yedikten sonra 7 puanla en çok puan toplayan ikinci ekip.

Nice'in takım karakterindeki en büyük özelliği son dokuz iç saha golü dokuz farklı oyuncu tarafından atılmış olması. Bu goller Boudaoui, Todibo, Bard, Atal, Delort, Guessand, Gouiri, Lemina, Kluivert tarafından atıldı.