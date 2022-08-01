Nice, Aaron Ramsey transferini açıkladı

Ligue 1 ekiplerinden Nice, kadrosuna flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Lokomotiv Moskova'dan Alexis Beka Beka'yı 12 milyon Euro'ya kadrosuna katan Fransız ekibi, Juventus ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde Aaron Ramsey'i transfer etti.

Temmuz 2008'de Cardiff'ten Arsenal'e 6.4 milyon Euro bonservisle transfer olan Galli orta saha, İngiliz ekibinde geçirdiği 11 yılın ardından bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı. Juve'de geçirdiği 2.5 sezonun ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Rangers'a kiralanan 31 yaşındaki orta saha, Çizme ekibiyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Arsenal'da 371 maçta 65 gol, 65 asistle, Juventus'ta 69 maçta 6 gol, 6 asistle oynayan Ramsey, Rangers'ta ise 13 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.







